Casperlar' suç örgütüne bir darbe daha! 20 ilde operasyon, 149 şüpheliye dava açıldı

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 72'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 295 sanığın yargılanması devam ederken, örgüt üyelerinin eylemlerine devam etmesi üzerine başlatılan yeni soruşturma kapsamında 149 şüpheli hakkında daha kamu davası açıldı.

20 ilde eş zamanlı dev operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, İzmir, Malatya, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon’da çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Ele geçirilen cephanelik ve adli kararlar

4 maktul ve 70 mağdur-müştekiye yönelik toplam 52 ayrı eylemle ilgili yürütülen soruşturmada:

95 şüpheli tutuklandı,

22 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı,

Yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu ve tam otomatik tabancalar, balistik çelik yelekler ile mühimmat ele geçirildi.

Şüphelilerin yargılanacağı ağır suçlamalar

Açılan kamu davasında 149 şüpheli hakkında; ‘Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme’, ‘Silahlı suç örgütüne üye olma’, ‘Örgüt propagandası yapma’, ‘Tasarlayarak öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Silahla tehdit ve kasten yaralama’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘6136 sayılı Kanun'a muhalefet’ suçlarından ağır hapis cezaları talep edildi.