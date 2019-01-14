FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı "Çatı" davasında, sanığın "reddihakim" talebi kabul edilmedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı "Çatı" davasına devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahını işgal eden Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personelinin başında bulunan isimlerden eski binbaşı Adnan Arıkan hakim karşısına çıktı.



Arıkan, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmadan önce "bağımsızlığını yitirdiği" gerekçesiyle mahkeme heyeti hakkında reddihakim talebinde bulundu.

Buna ilişkin değerlendirmesi sorulan savcı, talebin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedilmesini istedi.



Müzakerenin ardından heyetin kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle Arıkan'ın talebinin reddedildiğini açıkladı.

Duruşmaya, Arıkan'ın esasa ilişkin savunmasıyla devam edilecek.