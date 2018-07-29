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Çavuşoğlu 2. kez Pompeo ile görüştü

Washington'un Ankara'ya yaptırım tehdidini gündeme getirmesinin ardından taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile ikinci kez telefonda görüştü. Görüşmede, Rahip Brunson'un durumu ile sorunların çözümü için görüşmelerin devam ettirilmesi ele alındı.

Çavuşoğlu 2. kez Pompeo ile görüştü

Tehdit sonrası ikinci kez telefonda görüştüler. Gündemde Papaz Brunson ile kriz yaratan sorunlar vardı.

Amerika'nın  Rahip Andrew Brunson üzerinden Türkiye'ye savurduğu yaptırım tehditlerine ilişkin taraflar arasındaki diplomatik temaslar sürüyor.

27 Temmuz Cuma günü Amerika ile ilk teması sağlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 28 Temmuz Cumartesi günü ikinci kez mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Ulusal Kanal'ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ikinci görüşmenin talebi Amerika'dan geldi.

Konuya ilişkin Türkiye'den bir açıklama yapılmazken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yazılı bir duyuru yaptı.

Çavuşoğlu Pompeo ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceklerini, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu" vurgulamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pompeo #çavuşoğlu
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