TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, komisyona katılarak, bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlara ilişkin sunum yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve bu dosyaların 83 ülkeye gönderildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 bütçesinin sunumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin milli hedeflerine ulaşması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolculuğunun hızlandırılması için Cumhuriyetin önemli büyük bir kazanımı olduğu ifade eden Çavuşoğlu, diplomasilerinin köklü değerlerine bağlı kalarak yeni dönemde daha dinamik, daha proaktif bir şekilde devam devam etmek için çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Dış politikada ülkenin ufkunu, milletimizin yolunu açmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, gönlünü Türkiye'ye yöneltmiş mazlumları yalnız bırakmayacaklarının altını çizerek, "Türkiye bir adalet ve vicdan merkezi olarak hareket etmeye devam edecek." ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı olarak Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı ile bütünleştiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yurt dışındaki misyon sayımız artmaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza yönelik konsolosluk hizmetlerimizin kalitesi yükseliyor. Profesyonel kadrolarımızı kuvvetlendiriyoruz. Bilişim ve teknoloji altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Geleneksel medya araçları ve sosyal medya başta olmak üzere her platformda kamu diplomasisi çalışmalarına yoğunlaşıyoruz."

Çavuşoğlu, hükümetlerinin ilk ve ikinci 100 Günlük İcraat Programları'nda bakanlığının önemli projelerle yerini aldığını belirterek, zamana ve şartlara adapte olarak 2023 ve ötesine dair ulusal hedeflere giden yolda somut katkı sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.





"Dış politikamız ülkü ve ilkelerine sahip çıkan nitelikte"

"Tüm gücümüzle hedeflerimize ilerleyeceğiz. Şüphesiz bu yolda Gazi Meclisimizin desteği son derece önemlidir." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çok boyutlu ve zorlu sınamalarla kuşatılmış bir coğrafyada yaşadığımız gerçektir. Bu durum yıllardır böyle ve öngörülebilir gelecekte de böyle olacak. Sınamalarla birlikte değişim süreçleri de bölgemizde ve dünyada devam ediyor. Asya kıtası yükseliyor. Afrika kıtası, ekonomik açıdan potansiyelini artırmaya başladı. Dünyanın geleceğini değiştirecek bilgi temelli ekonomi hızla şekilleniyor. Bu değişken zeminde dış politikamız, vizyonu ve manevra yeteneğiyle ülkü ve ilkelerine sahip çıkan bir niteliktedir. Temel ülkü ve ilkelerimiz her tartışmanın üstündedir. Bu temel, istiklalimizin korunması, Türk milletinin huzuru, güvenlik ve refahın sağlanması. Bu yaklaşım, 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' anlayışıyla tüm insanlığın barış, refah ve istikrarı için çalışmamızı gerektiriyor."

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki milli ve yerli dış politikalarının, girişimci ruhu, insani ve vicdani kültürü yansıttığına işaret ederek, bunun 'girişimci ve insani' bir dış politika olduğunu aktardı.

Türkiye'nin dünyadaki hangi sorun olursa olsun bu sorunun çözümüne dair geçerli ve sonuç odaklı tezler ortaya koyduğunu, uluslararası sistemin adil ve hakkaniyet ekseninde şekillenmesi için iddiasını sürdürdüğünü ve bu yöndeki reform çabalarına öncülük ettiğini, değişimin gerisinde kalan değil, bu değişimi yönlendirme ve yönetme kararlılığına sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, çalışmalarına bu yönde devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin aktif dış politikasına değinen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele stratejilerimizde, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarımızda, Suriye krizinin çözümü için Astana toplantılarıyla siyasi sürece yaptığımız katkılarda, son olarak Soçi’de imzaladığımız ve İdlib’de bir insani faciayı önleyen mutabakat zaptında, düzensiz göçle mücadelede yaptığımız önemli katkılarda, Irak’ın yeniden imarı için uluslararası alandaki en yüksek meblağı içeren taahhüdümüzde, rekor sürede tertip ettiğimiz Filistin/Kudüs konusundaki iki Olağanüstü İslam Zirvesi’nde, artırarak sürdürdüğümüz ve milli gelire oranla dünyada ilk sırayı aldığımız insani yardımlarımızda, küresel bir markaya dönüşen arabuluculuk faaliyetlerimizde ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 'Dünya Beşten Büyüktür' iddiamızda, hem girişimci anlayışı, hem insani duruşu görmek mümkündür."



"Yoğun temaslar Türkiye'nin ağırlığını gösteriyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hedefleri için çalışırken, yoğun ve sürekli bir diplomasi yürütmek, üst düzey temaslarda bulunmak gerektiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"2018 yılı Ocak-Kasım döneminde yurt dışına Cumhurbaşkanı seviyesinde 27, Başbakan seviyesinde 8 (24 Haziran öncesi) ve Dışişleri Bakanı seviyesinde 72 ziyaret gerçekleştirdik. Bize ise devlet başkanı seviyesinde 62, hükümet başkanı seviyesinde 28 ve dışişleri bakanı düzeyinde 35 ziyaret gerçekleşti. 24 ülkeyle Yüksek Düzeyli İşbirliği veya Stratejik Konsey mekanizmalarımız var. Ayrıca üçlü/dörtlü mekanizma formatında düzenli toplantılar yapıyoruz. Bu yoğun temas ve ağlar, ülkemizin uluslararası gelişmeler ve bölge denklemleri bağlamında sahip olduğu ağırlığı gösteriyor. En son Suriye konusundaki Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa dörtlü zirve toplantısında da görüldüğü gibi, 2019 yılına girerken Türkiye, önemli kararların alındığı masalarda ev sahibi konumunda bulunmakta ve merkezi rolünü güçlendirmektedir."

Çavuşoğlu, dış politikanın önceliklerinin başında terörle mücadele, kriz yönetimi, stratejik ilişkilerin yönetimi, komşu ülkelerle ilişkiler, bölge odaklı açılım politikaları, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşların geldiğini söyledi.



FETÖ ile mücadele

Milli güvenliğin dış politika için de öncelikli olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bakanlığımız, terör örgütleriyle mücadelede hep devrede ve faal olmuştur. FETÖ mensuplarının Türk adaletine hesap vermelerini sağlıyoruz. FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye ulaştırıldı." bilgisini verdi.

Çavuşoğlu, üçüncü ülkelere sınır dışı edilenlerin yanı sıra, 21 ülkeyle ikili iş birliği anlaşmaları çerçevesinde toplam 104 FETÖ mensubunu Türkiye’ye getirerek adalete teslim ettiklerini bildirdi.

FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ’den arındırılması ve Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesi için neticeler aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, 21 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının sonlandırıldığını, Maarif Vakfının 16 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, yabancı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için dış basına 3 bin 503 mülakat verildiğini, 428 toplantı yapıldığını, 899 makale ve mektup yayınlandığına aktararak, bu sene de "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma" etkinliklerini tüm yurt dışı misyonlarında gerçekleştirdiklerini anımsattı.

