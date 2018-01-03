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Çavuşoğlu: ABD bize yanlış yaparsa altında kalmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Amerika'nın YPG'ye silah yardımı, vize krizi ve Avrupa Birliği ile ilişkileri değerlendirdi. Amerika'nın Türkiye'yi hedef alan her adımına anında karşılık verileceğini söyleyen Çavuşoğlu olası İdlip operasyonu için ise "Bölge radarımızda, her şeyin bir zamanı var" dedi.

Çavuşoğlu: ABD bize yanlış yaparsa altında kalmayız

ABD ile yaşanan vize krizi, PKK/PYD'ye gönderilen 3 bin TIR'lık silah yardımı, Avrupa Birliği ile kopma noktasına gelen ilişkiler ve Almanya ile yeni diyalog arayışları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu başlıkları tek tek değerlendirdi. Amerika ile yaşanan vize krizi için yeni adımlar atıldığını ifade etti. ABD ile Türk yetkililerin bir çalışma grubu oluşturulduğunu, 23 Ocak’ta toplantı yapılacağını kaydetti.

Ve Amerika'nın PKK/PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye yapılan silah yardımı. Amerika'nın yardımı kesme sözünü hatırlattı Çavuşoğlu, "ABD ile ilişkilerimizin iyi olması ABD'ye bağlıdır. Amerika bize yanlışlık yaparsa altında kalmıyoruz" dedi. 

Çavuşoğlu, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarından rahatsız olanları üstü kapalı uyardı. İdlip'e operasyon için "her şeyin bir zamanı var" desede bölgenin Türkiye'nin radarında olduğunu belirtti. 

Avrupa Birliği'ne ise "Patronluk taslama devri bitti" diye seslenen Dışişleri Bakanı, ilişkilerin gerilmesinde Türkiye kaynaklı bir problem olmadığını söyledi. 

Çavuşoğlu, 6 Ocak'ta Alman mevkidaşı ile görüşeceğini açıkladı, Almanya'ya ilişkilerin onarılması yönünden yaptığı diyalog çağrısını yineledi. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #abd
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