Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile birlikte yaptığı basın toplantısında "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya'yı ziyaret etmesini arzuluyoruz" dedi. Lavrov da İdlib'e ilişkin bir soruya "Ateşkes teröristleri kapsamayacak" dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'da Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.



Lavrov'un açıklamaları şöyle:



- Dünyada bir, aslında dönüm noktası yaşıyoruz. Gergin ve endişe verici bir durum var. İki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçiş yaşanıyor. Bu süreç objektif bir gerçeklik diyebilirim. Buna bazıları karşı koymaya çalışıyor. Yaptırımlarla, şantajlarla, tehditlerle. Bazı Batılı partnerlerimiz diplomatik kültürlerini yitirmiş durumlarda. BM şartındaki ülkelere dönüş yapacağız. Ülkelerin içişlerine karışılmamasını öngörüyor. Bu meseleler bu şekilde çözülmelidir. Kısa süre evvel son terör gruplarına karşı neler yapılması gerektiği konuşuldu. Barışçıl çözüm arayışındayız.



- Bizim ülkelerimiz, stratejik ortaklığımızın artırılmasına, pekişmesine yönelik gelecekte adımlar atacaktır. Somut iş birliği konularını birazdan tekrar ele alacağız.



- Türkiye'nin Rusya karşıtı yaptırımlara katılmamasını değerli buluyoruz.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları da şöyle:



- Suriye'de çatışmaları durdurmak istedik Astana ile. Özellikle muhalefet ve rejim arasında güven artırıcı adımların atılmasını hedefledik. İdlib'de yapılması gereken çok nettir. Bizim 12 tane gözlem noktamız var. Buradaki amaç, ateşkesin bozulduğu anda tespit edilmesi ve gereken tedbirlerin alınmasıdır. İdlib'de 3 milyondan fazla sivilin yaşadığı söyleniyor ama terör grupları da var. Rusya'ya beraber İdlib'de teröristleri tespit edip, etkisiz hale getirmemiz lazım. Terörist var diye tüm İdlib’i bombalamak bir katliam olur. Ciddi bir kriz yaratır, felaket olur.



- Özellikle daha önce kuşatılmış bölgelerden silahlarla geldiler. Bu terörist gruplar sadece başkalarına veya İdlib bölgesinin dışına değil, İdlib içindeki sivillere ve muhalif gruplara da tehdit oluşturuyor. Yapılacak iş belli, biz, Rusya ve diğer ortaklarımızla beraber bu teröristleri tespit edip onları etkisiz hale getirmek. Terörist var diye tüm bölgeyi bombalamak, sivilleri öldürmek felaket olur ve ciddi bir kriz yaratır.



Beyaz Saray Sözcüsü'ne yalanlama



Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Çavuşoğlu görüşme talebinin ABD'den geldiğini söyledi. Çavuşoğlu, "ABD'de tam bir karmaşa var. Krizden beslenenler de var. Kimin ne yaptığı belli değil. Sadece bize karşı değil diğer ülkelere karşı da bunu görebiliyoruz. Büyükelçimizin söyledikleri nettir" şeklinde konuştu. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk büyükelçinin isteğiyle görüşmenin gerçekleştiğini” söylemişti.