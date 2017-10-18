CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Çavuşoğlu: ABD ile vize krizini anlayışla çözebiliriz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu: ABD ile vize krizini anlayışla çözebiliriz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye dayatmalara boyun eğmez" dedi.

ABD ile vize krizi hakkında konuşan Çavuşoğlu," Türkiye dayatmalara boyun eğmez. Bizim çıkarlarımıza karşı gelen şeyleri kabul etmeyiz. Şartlar ne olursa olsun bir kişi suç işlemişse bu bizim elimizde değil. Hukuk gerekeni yapar. Vize krizi bizim için gereksiz bir krizdi. Diplomaside olgun bir tavır değildir. Biz ABD'nin aldığı karar karşılık bir karşılık verdik. Bu tip lüzumsuz konuların iki müttefik ülkenin konusu olmamalı. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz" dedi.

IKBY referandumu hakkında ise Çavuşoğlu," IKBY yönetimi bizim tavsiyelerimizi dinlemedi. Barzani'ye de söyledim. Bu hesap Bağdat'tan döndü. Kürtleri birleştireceğini düşündü fakat maalesef Kürtleri böldü. Kendilerine göre referandum yaptılar. Anayasaya göre burası merkezi yönetim sınırları içerisinde. Burada yaşayan Kürtler, Türkmenler, Araplar ya da diğer unsurlar güven içerisinde yaşamalı. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Bizim için Bağdat'ın istekleri kriterdir. Temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kim gelecek kim gidecek belli olacak." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #portekiz #türkiye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ankaralı Turgut hastaneye kaldırıldı
Sonraki Haber
Hamaney'den ABD'ye: Siyonizmin ajanı ve IŞİD'in yaratıcısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.