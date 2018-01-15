Türkiye'den ABD'nin YPG kararına bir sert tepki daha geldi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin terör ordusu kurma girişimine ilişkin "ABD koalisyon adına karar alamaz. ABD'nin tarafını seçmesi gerekiyor. Rex Tillerson ile yarın bu konuyu görüşeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütlerini mi tercih ediyor?" dedi.



Çavuşoğlu, "(Terör örgütüne karşı) Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." ifadesini kullandı.



"Bu bir varoluş meselesi"

Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz. Afrin'de, Fırat'ın doğusunda, her yerde ederiz. Bu bizim için var oluş meselesi." diye konuştu.



"ABD koalisyon adına açıklama yapamaz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Her şeyden önce ABD koalisyon adına açıklama yapamaz, çünkü biz de koalisyonun içindeyiz." dedi.



"Suriye'yi bölmek mi istiyorsunuz?"

Çavuşoğlu, "Şu konuda ABD'nin de Batı'nın da dürüst olması gerekiyor: Suriye'yi bölmek mi istiyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü mü istiyor?" dedi.