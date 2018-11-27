Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'a (Züytoeçet Zaytung'a) konuştu. Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayeti, AİHM'in Demirtaş kararı, Fransa'daki protestolar ve ABD-PKK ilişkisini değerlendirdi.

Kaşıkçı cinayeti, AİHM'in Demirtaş kararı ve ABD-PKK ilişkisi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi. Alman Süddeutsche Zeitung (Züytoeçet Zaytung) gazetesine mulakat verdi.



Kaşıkçı cinayetinde bir çok kesimin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı sorumlu tuttuğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'ye gelen kişilerin kendi başlarına hareket ettiklerine inanmadığını" söyledi.



"Bu kadarına eminiz. Buna cesaret edemezlerdi. (...) Kaşıkçı 7 dakika içinde öldürülüyor. Geri dönmeye ikna edemedikleri için öldürme kararını vermediler. Adli tıp uzmanının nasıl talimat verdiği duyuluyor. Vücudu parçalarken müzik dinlemeliymiş. Bunu keyifle yaptığı anlaşılıyor."



Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Demirtaş serbest bırakılsın" kararına da tepki gösterdi.



"Bana göre bu siyasi bir karar. Yargı böyle bir şey yapmamalı. AİHM'de Büyük Daire'ye gideceğiz. AİHM kararlarını uygulamayan bir çok AB ülkesi var."



Fransa günlerdir, büyük protestolarla karşı karşıya. Çavuşoğlu, Başkent Paris'e de sıçrayan eylemlere müdahale üzerinden eleştrilerde bulundu.



"Fransa'ya bakın kendi protestocularına nasıl muamele ediyor. Bu AB için hiç bir bakımdan kabul edilemez ama hiç bir şey söylemiyorlar."



Ankara-Berlin hattı da gündemdeydi. İki ülke arasındaki ilişkilerin artık çok daha iyi ve gerçekçi olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Almanya'nın, Türkiye'nin önemli bir partner olduğunu anladığını kaydetti.



Ve Amerika'nın PKK'ya desteği... Çavuşoğlu, ABD'nin, terör örgütü PKK'nın üstü düzey isimlerin başına para ödülü koyduğunun hatırlatılması üzerine, "çifte standart" vurgusu yaptı.



"Evet ama Suriye'de Amerikalılar, PKK'nın bir parçası olduğunu kabul etmelerine rağmen YPG ile iş birliği yapıyorlar. Bunlar çifte standart."



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