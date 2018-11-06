Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran'a yönelik yaptırımların bir sonuca ulaşmayacağını söyledi. Çavuşoğlu Amerika'ya, yaptırım yerine "diyalog" önerisi yaptı. Öte yandan Amerika'nın Suriye'de PKK'ya verdiği desteğe de dikkat çekti, "bu kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo'da konuştu. Gündeminde Amerika'nın İran'a yaptırımları vardı.



Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılamayacağını söyleyen Çavuşoğlu, "Yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz.” diye konuştu.



Amerika'nın tek taraflı yaptırımlarından çok sayıda ülkenin etkilendiğini söyleyen Çavuşoğlu, İran’ı köşeye sıkıştırmanın ve izole etmenin akıllıca olmadığını vurguladı.



Çavuşoğlu Amerika'nın Suriye'de PKK/PYD'ye verdiği desteğe de dikkat çekti, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.



Rusya ile bölgede yapılan işbirliğinden dolayı ise memnuniyetini dile getirdi Bakan Çavuşoğlu. "İdlib mutabakatı belki de Suriye’de umut veren görüşmelere kapı açacak son fırsat olabilir" dedi.



Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında Cemal Kaşıkçı cinayetine de değindi. "Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var" diye konuştu.



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