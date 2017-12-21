Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Bugünkü oylama Filistin davasının hala bizim davamız olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu bağlamda, bugün adalet ve barış için sesimizi yükselteceğiz.” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump’ın Kudüs kararını eleştiren Kudüs'ün statüsüne ilişkin karar tasarısının görüşüldüğü oturumda konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, “Buraya daha önce defalarca geldik ve Filistinlilerin hepimiz gibi yaşamaya hakkı olduğunu söyledik” ifadelerini kullanarak, “Onların da özgür ve güven içerisinde olma hakları var. Müreffeh bir hayat yaşama hakları var.” dedi.

1967 sınırlarına göre Doğu Kudüs’ün Başkentleri olması ve Filistin’in kendi sınırları olma hakkı olduğuna dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, “Bu ana parameter ve kalıcı bir barışın sağlanması için tek umuttur.” değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, şunları söyledi:



“Yasa dışı işgal devam ediyor ve Filistinliler en basit haklarını dahi alamıyorlar. Filistinliler sistematik şiddet ve ayrımlığına maruz kalıyor. Bugün kullanılacak oy bize Filistinlilerin yalnız olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Bugünkü oylama Filistin davasının hala bizim davamız olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu bağlamda, bugün adalet ve barış için sesimizi yükselteceğiz. Bugün, üç ilahi din için de kutsal sayılan Kudüs için sesimizi yükselteceğiz. Bugün farklı etnik grupların ve dinlerin bir arada yaşayabileceğini göstereceğiz.”

Konuşmasında, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti olarak tanımasını da eleştiren Çavuşoğlu, bu kararın uluslarası hukuku hiçe saydığını kaydetti.



Çavuşoğlu, bu kararın ardından Türkiye’nin dönem başkanlığını yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13 Aralık’ta İstanbul’da olağanüstü bir toplantı yaptığını belirterek, teşkilatın bu karara tepki gösterdiğini ve Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olduğu kararına vardığını açıkladığını hatırlattı.



Filistin’in tarihi statüsünün “bütün insanlığın” görevi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, konuşmasında, Filistin için verilecek tek taraflı bir kararın şehrin çok etnisiteli ve çok kültürlü dokusunu tehdit ettiğini söyledi.

"Ülkelerin oylarının satın alınabileceğini düşünmek ahlaki değildir"

Çavuşoğlu ayrıca, ABD’nin diğer BM üyesi ülkeleri tehdit etmesine tepki gösterdi.



Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:



“Bu toplantı öncesinde bir BM üyesi bir ülke diğer bütün BM üyelerini tehdit etti. Hepimizin hayır oyu kullanması istendi ya da sonuçlarına katlanmamız söylendi. Bazıları ise gelişme yardımlarının kesilmesiyle tehdit edildi. Bu kabul edilemez. Bu tehdittir ve bu grup buna boyun eğmeyecektir. Oy kullanacak ülkelerin oylarının satın alınabileceğini düşünmek ahlaki değildir. Ya da şöyle söyleyeyim, biz korkmadık! Sen güçlü olabilirsin ama bu seni haklı yapmaz.”

"Tarihi bir an yaşıyoruz"

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamanın “tarihi bir an” olduğuna dikkati çekerek, “Filistin halkı için kullanıcak oy, tarihin doğru tarafında yer bulacaktır.” dedi.



2012 yılında Filistin’in BM’de gözlemci ülke statüsü aldığına vurgu yapan Çavuşoğlu, “daha önce yaptık” diyerek, kullanılacak oyun kalıcı barışın sağlanması için önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.



Çavuşoğlu konuşmasını, “Türkiye asla Kudüs’ü yalnız bırakmayacaktır. Filistin halkı asla yalnız kalmayacaktır. Dünya beşten büyüktür.” şeklinde tamamladı.