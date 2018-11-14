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Çavuşoğlu: Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştu. Gündeminde; Suriye, Irak, terörle mücadele ve FETÖ konuları vardı.

Çavuşoğlu: Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şu ana kadar ülkemizden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci dönmüştür" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin, PKK’lı 3 terörist için para ödülü koymasıyla ilgili ''Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar'' değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Çavuşoğlu, "Kıbrıs'ın deniz alanlarındaki çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri aldık. Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ta Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de belirtti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu
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