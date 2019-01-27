Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişimine ilişkin, "Kapsamlı bir soruşturmanın başlatacaklarını söylediler. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler, süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " (Kuzey Irak'ta yaşanan üs saldırısı) Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz" dedi.



Çavuşoğlu, Antalya'daki bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Irak’ta yaşanan üs saldırısına ilişkin, istihbarat ile iş birliği yaparak Hava Kuvvetlerinin başarılı operasyonlar düzenlediğini söyledi.



Bundan rahatsız olunmaya başlandığını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İyice köşeye sıkıştılar. Irak'ta yeni hükümetin kurulmasıyla beraber Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil PKK'ya yönelik atılacak hamleler de var. Bunlardan rahatsız oluyorlar. Yerel halkı kışkırtmaya başladılar. Bunun arkasında PKK'nın olduğunu biliyoruz. Dün akşam da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmemizde de gerekli tedbirleri aldıklarını zaten söylediler. Bir daha bu tür provokasyonlara prim vermemeleri gerektiğini söyledik. Ayrıca bu kışkırtmanın arkasında kimler var, kimler yaptı, kimler yönlendirdi, kapsamlı bir soruşturma başlatacaklarını söylediler. Gerekli tedbirleri bölgede aldıklarını söyleyerek bir daha böyle bir olaya izin vermeyeceklerini de ayrıca vurguladılar. İlgili bakanlarını başkonsolosluğumuza gönderdiler. Bir taraftan askerlerimiz, istihbaratımız, bizler süreci yakından takip ediyoruz."



"Halkın sandıktaki iradesine de herkesin saygılı olması lazım"

Demokrasinin beşiği geçinen ve başkalarına demokrasi dersi veren ülkelerin işlerine gelmediği zaman demokratik seçimleri yok sayabildiklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Bu Türkiye için olabilir, başka ülkeler için olabilir. Son zamanlarda özellikle ABD'nin baskısıyla da bazı AB ülkeleri hatta AB de maalesef kendi değerleriyle çelişen açıklamalar içinde bulunuyorlar. Evet Venezuela'da bir problem var. Ama bu problemin diyalog yoluyla ve barışçıl şekilde çözülmesi için herkesin katkı sağlaması lazım. Başından beri 'Venezuela'nın dışlanmasıyla sorunlar çözülmez hatta daha da derinleşir' demiştik. Hatta Venezuela yönetimi, başta Latin Amerika bölgesindeki ülkeler, komşu ülkeler ve ABD ile diyaloğa da hazır olduğunu, açık olduğunu da söylemişti."



Kendisinin de Venezuela'ya yaptığı ziyarette bu konuları konuştuğunu ve diyalog çağrısını ilgililere ilettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Esasen bu şekilde bir problem çözülmez. Ülke içinde huzuru biz tesis etmemiz lazım. Ekonomik sıkıntıların aşılması için ülkeye destek olmamız lazım. Halkın sandıktaki iradesine de herkesin saygılı olması lazım. Bizim söylediğimiz bu." dedi.



"Esas Kıbrıs davasında ve müzakerede ne söylediğimiz önemli"

Çavuşoğlu, KKTC'ye yaptıkları ziyaretin verimli ve başarılı geçtiğini söyledi.



Ziyareti ikili ilişkilerin yanında Kıbrıs sürecinde neler yapacakları değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "Crans-Montana'daki başarısızlık sonrasında ortaya yeni seçenekler sunulmaya başlandı. Federasyon için yapılan müzakereler bugüne kadar sonuç vermedi. Rum tarafı da ortaya seçenekler koydu, bizler de ortaya koyduk. Gayriresmi bir şekilde bunları görüşmeye başladık ve bugüne kadar geldik." dedi.



Özellikle Kuzey Kıbrıs'ta bazı kişilerin sürekli "Benim ideolojime göre federasyon en iyisidir. Böyle olmalıdır" gibi diktede bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak ya da tüm taraflar olarak tüm seçenekleri gayriresmi bir şekilde değerlendirelim ve bu seçeneklerden hangisi Kıbrıs Türk halkı için yararlıdır, hangisiyle sonuca gidebileceğiz, hangisi tabii ki Türkiye'nin menfaatlerinedir konularını konuşalım, istişare edelim ve buna göre adım atalım demiştik. Bir önceki ziyaretimde de bu konuşulmuştu." diye konuştu.



Girne Amerikan Üniversitesindeki yaptığı konuşmada, "Bir kişinin siyasi görüşüne veya ideolojisine Kıbrıs davası kurban edilemez." demek istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, bunun A kişi de B kişi de olabileceğini dile getirdi.



Ziyaretlerinin amacının KKTC'deki sistemi tartışmak olmadığına da değinen Çavuşoğlu, şunları ifade etti:

"KKTC'de bir demokratik olgunluk var. Bunu zaten görüyoruz. Seçimlerde de bunu görüyoruz. Hatta Güney'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Esas burada Sayın Akıncı'nın basın toplantısında ne dediği önemli. Yani basın toplantısında 'Tüm seçenekleri konuşmaya hazırız' demesi önemli ve içeride yaptığımız toplantıda herkesin bu noktaya gelmesi Kıbrıs davasının geleceği için önemlidir. Bu ziyaret ya da burada yaptığımız konuşmalar Kıbrıs'taki sistemi, yönetim sistemini tartışmak değildir. Bu yöndeki beyanlarda zaten gereksiz beyanlar. Esas Kıbrıs davasında ve müzakerede ne söylediğimiz önemli. Biz buna bakarız. Herkesin bu çizgiye gelmesi önemli."