Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile imzalanan S-400 savunma sistemi anlaşmasının bittiğini belirterek “Türkiye Cumhuriyeti verdiği sözden hiçbir zaman dönmemiştir” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasındaki görev gücüne işaret ederek “Bu, sadece çekilmeye odaklanmış bir görev gücüdür. Münbiç yol haritası ve diğer konular ortak çalışma grubu çerçevesinde zaten konuşuluyor” ifadelerini kullandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



“ABD'nin Suriye'den çekilmesi ve Türkiye ile ABD arasındaki görüşmelere” dair soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme kararından sonra ortak çalışma gruplarının Washington'da bir araya geldiğini anımsattı. Çavuşoğlu, bu doğrultuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birlikte bir görev gücü kurma kararı aldıklarının altını çizdi.



Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da yapılacak ikinci ortak görev gücü toplantısına ilişkin, "Bu, sadece çekilmeye odaklanmış bir görev gücüdür. Münbiç yol haritası ve diğer konular ortak çalışma grubu çerçevesinde zaten konuşuluyor" ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, ABD'nin çekilme kararı sonrası farklı tutum ve düşüncelerin ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti:



“Esasen bu, ABD'nin tam anlamıyla bir stratejisi olmadığının göstergesidir. Biz kendilerine bu konuda da yardımcı olmaya çalıştık. Yani 'birlikte koordine edelim' konusunda onlar da aynı tutum içinde. Fakat anlayışımızın da örtüşmesi gerekiyor. Gerek güvenli bölgeyle ilgili, gerek diğer konularda. Çalışma grubu da zaten bu amaçla toplanıyor. Buradaki toplantılarda iki taraf da düşüncelerini, birlikte neler yapabileceklerini paylaşacaklar”



'S-400 BİTMİŞ BİR ANLAŞMADIR'



Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri konusundaki" bir soru üzerine de şunları ifade etti: “Bu bitmiş bir anlaşmadır, her şey bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti verdiği sözden hiçbir zaman dönmemiştir. Bu zaten anlaşmanın dışında, bizim ilkeli tutumumuzdur. Sadece artık teslim süresi konuşulan, ne zaman teslim edileceği konuşulan bir anlaşmanın detaylarını veya diğer yönlerini konuşmaya gerek yok. Başkalarından gelen açıklamalar da bizi ilgilendirmez.”