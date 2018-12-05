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Çavuşoğlu: Çok talihsiz bir açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması) Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum"

Çavuşoğlu: Çok talihsiz bir açıklama

Çavuşoğlu: "(F-35 konusu) Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz"

"(Kaşıkçı cinayeti) Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz"

ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA
Etiketler; #çavuşoğlu
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