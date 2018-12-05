Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Jeffrey'nin Astana süreci açıklaması) Çok talihsiz bir açıklamadır. Jeffrey’nin kendi düşüncesi olduğunu zannetmiyorum"

Çavuşoğlu: "(F-35 konusu) Trump ile Cumhurbaşkanımız G20'de görüştü. Trump kendisi konuyu açtı. Hiçbir problem yaşanmasını istemiyoruz"



"(Kaşıkçı cinayeti) Soruşturma devam ediyor, sonuna kadar gideceğiz. Tıkanıklık olursa uluslararası bir soruşturmaya gitmekten çekinmeyiz"



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