Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Avrupa'da birçok ülkede iç politika malzemesi yapılmaması gerekiyor. Vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanacak onları rahatsız edecek açıklamalardan, faaliyetlerden herkesin uzak durması gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Avrupa'da birçok ülkede iç politika malzemesi yapılmaması gerekiyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72'nci Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak öncülüğünde 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu toplantı kapsamında temaslarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Kurul Başkanı Lajcak ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas olmak üzere birçok ülkenin Dışişleri Bakanı ile bir araya geldiğini aktardı.

Alman mevkidaşı Maas ile yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak niteleyen Çavuşoğlu "Bizim yaklaşımımız hep aynıdır. Biz Almanya gibi bir ülkeyle her zaman dostane ilişkiler kurmak isteriz ve bu ilişkileri güçlendirmek isteriz. Ama karşı tarafta da aynı anlayış olması gerekiyor. Türkiye'ye saygı duymaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimleriyle ilgili bazı ülkelerden gelen açıklamalar konusunda da "Türkiye'nin Avrupa'da birçok ülkede iç politika malzemesi yapılmaması gerekiyor. Bizim esasen Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Birliği'nden beklentilerimiz veya taleplerimiz bize pozitif ayrımcılık yapması değil." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini geliştirmek için çaba sarf ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, Maas ile de Sigmar ile kaldıkları yerden devam etme konusunda teyitleştiklerini ifade etti.



Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Atmamız gereken adımlar var etkili bir şekilde kullanmamız gereken mekanizmalar var. Karşılıklı ziyaretler var. Şimdi bizde seçim olduğu için tabi seçim sonrasına kalacak bu ziyaretler. Yine seçimlerle ilgili böyle kamuoyunda rahatsızlık yaratacak açıklamalar yapılmaması gerektiğini söyledik. Bir düşünceleri varsa esasen diyoruz ya birbirimizle konuşacağımız hakkında birbirimizle konuşalım. Biz bunları her zaman konuşmaya varız ama Avrupa'da da Almanya'da da vatandaşlarımız demokratik haklarını kullanacaklar onları rahatsız edecek açıklamalardan ve faaliyetlerden de herkesin uzak durması gerekiyor. Bunları da kendisi ile görüştük."

Alman mevkidaşı ile hukuki ve güvenlik konuları dahil PKK ve FETÖ mevzularını da ele aldıklarını ifade eden Çavuşoğlu, Maas ile tekrar bir araya geleceklerini, Maas'ı İstanbul'daki Alman Lisesi'nin 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye davet ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Alman bakanı Türkiye'de ağustosta düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'na da davet ettiğini bildirdi.



"Durup dururken Türkiye'den Avusturya'ya yönelik açıklama olmaz"

Soru üzerine Avrupa'da yapacakları seçim kampanyası ile ilgili şu ana kadar diğer mevkidaşlarıyla konuşmadığını belirten Çavuşoğlu, sadece Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile görüştüğünü dile getirerek, "Durup dururken Türkiye'den Avusturya'ya da bir başka ülkeye yönelik açıklama olmaz. Çünkü bizim hiç kimseyle bir derdimiz yok. Ama Avusturya ya da bir başka ülkeden açıklamalar geldiği zaman biz ona cevap veririz." ifadelerini kullandı.

Bir ülkeden Türkiye'ye yönelik açıklamalar geldiği zaman siyasiler olarak vatandaşların hissiyatlarını yansıtmak üzere cevap verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"(Kneissl'e) 'Vatandaşlarımız üzerinde olumsuz etki yapacak açıklamalardan siz kaçının ki biz de bunlara cevap vermek durumunda kalmayalım' dedim. Gayet güzel bir görüşme yaptık. 'Esasen sizin başbakanınız seçim konusunda veya başka konularda esas açıklama yapmayı bıraksın ki biz de cevap vermek durumunda kalmayalım' dedim."

Çavuşoğlu, buna benzer bir uyarıyı dün Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede de dile getirdiğini aktardı.

Çavuşoğlu, ABD temasları kapsamında New York Times Gazetesi Editörler Kurulu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini kurulda bölgesel sorunlar, Suriye ve Türkiye hakkındaki değerlendirmelerini paylaştığını ve soruları yanıtladığını ifade etti.



- "Pompeo'nun göreve başlamasını bekleyen konular var"

Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanlığı'na atanan Mike Pompeo'nun Senato Dış İlişkiler Komitesi'nden geçmesine ilişkin de kendisini tebrik ettiğini söyledi.

ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının ikili toplantının planları üzerine çalıştığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Mümkün olan en kısa sürede ABD'lilerin de bizim de görüşmek istediklerini biliyoruz ki mutabakat sağladığımız yol haritası konusunda Dışişleri Bakanları olarak da mutabakatımızı verelim ve uygulama safhasına geçelim." dedi.

Türkiye ile ABD arasında YPG/PKK başta olmak üzere birçok sorun olduğunu belirten Çavuşoğlu, Suriye konusundaki yol haritasının bir an önce uygulamaya sokulmasını beklediğini aktardı.

Bakan Çavuşoğlu, ayrıca ABD ile Türkiye arasında kurulan çalışma gruplarının iki defa toplandığını bu gruplar arasındaki görüşmelerin askıya alınmadığını kaydetti.



Bu çalışma gruplarında ön mutabakat sağlandığını aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle Suriye'deki yol haritası ile ilgili ön mutabakat sağlandı, bizim onayımızı bekliyor. Askıya alınan bir şey yok. Müsteşarımız Büyükelçi Ümit Yalçın da (ABD Dışişleri Vekili) Sullivan ile sürekli temas halinde. Burada bir sıkıntı yok; askıya alınan bir şey yok ama Pompeo'nun göreve başlamasını bekleyen konular var."