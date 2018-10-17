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Çavuşoğlu: Düzeltme bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Çavuşoğlu: Düzeltme bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. 

Ankara Esenboğa Havalimanında gerçekleşen görüşme, saat 11.00'de başladı. Görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Pompeo, Çavuşoğlu ile görüşmesinden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü. Mike Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda yapılacak incelemeye ilişkin, "Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Suudiler ailesinin olduğunu iddia ettiler. Bugün buraya girilmesini umut ediyoruz." dedi.

Erdoğan'dan Pompeo'ya Münbiç mesajı

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Münbiç için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya, "Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz" mesajını verdiğini söyledi.

"Yaptırım olmaması konusunda hemfikiriz"

ABD-Türkiye ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, "Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Etiketler; #mevlüt çalışmaları #abd #türkiye
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