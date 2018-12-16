Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye'den çekilmeyi planladıklarını söylediğini duyurdu.
Çavuşoğlu: Trump Erdoğan'a "Gülen'i sınır dışı etmek için çalışıyoruz" dedi.
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