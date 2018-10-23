Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın geç de olsa gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul etmesinin önemli olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'ın gerekli iş birliğini sergileyip sergilememesiyle ilgili soru üzerine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bugünkü AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar yapacağını vurguladı.

Suudi Arabistan'ın geç de olsa Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul etmesi gerekir. Cumhurbaşkanımız bu olayın aydınlığa kavuşturulması için gereken herşeyi yapmıştır bundan sonra da yapacaktır. Biz Suudi Arabistan dahil herkesle işbirliği yapabileceğimiz söylemiştik maalesef konsolosluktaki arama çok geç oldu. Türkiye bu konuda kararlıdır. Başsavcımızın yürüttüğü soruşturma genişletilerek devam ediyor. Cumhurbaşkanımız gereken açıklamaları yapacaktır. Bu geç kalma bizden kaynaklı bir geç kalma değildir. Biz başından beri konsoloslukta, başkonsolosluk rezidansı, araçları için arama yapmak istediğimizi belirttik ama bizi beklettiler. Cumhurbaşkanımız Selman ile görüştükten sonra işbirliğini arttırdılar.

Suudilerle ayrı bir çalışma grubu kurduk. Başsavcılığımızın yürüttüğü ekibin içinde Suudi ekibinden hiç kimse yok. İşbirliği yapmak zorundayız zaten elde edilen bilgiler bulgular ortaya çıkıncaya herkesi tatmin edinceye kadar bu soruşturma devam edecek.



Birden bir insan bir can bir gazeteci ortadan kayboldu tabii ki dünya kamuoyundan uluslararası toplumdan çok güçlü ses geldi. Bizim sergilediğimiz tavırla beraber uluslararası baskı da Suudi Arabistan'ın cinayeti kabul etmesine sebep oldu. Dünyadan çok güçlü bir tavır geldi. Esas ortaya çıktıktan sonra nasıl tavır olacak onu bekliyoruz. Bazı ülkeler de Suudi Arabistan'la ilişkiyi bozmadan nasıl yaparızı düşünüyorlar bu da onların meselesidir. Delilleri henüz herhangi bir ülke ile paylaşmadık.



Brunson davasında ABD'nin yaptırımları saçma sapan şeylerdi. Öyle tehdit ederekn bir yere varamayacağını anladı. Brunson olayında yargı kararını verdi, mahkeme ceza verdi. Duruşma da zamanında oldu Türkiye ile ABD ilişkileri Brunson yüzünden değil ABD'nin YPY/PKK'ya silah yardımı ve FETÖ'ye yönelik tutumu yüzünden gerildi. Neticede bu konularda beklentilerimiz karşılanırsa o zaman normal anlamda ilişkilerimizde gelişme olur. Bizim ABD'den haklı beklentilerimiz var. Ortada bir yol haritası var. Umutlu olmalıyız ama umutlu olmanın dışında bunların olması gerektiğini söylüyoruz.



FETÖ'nün iadesi ve oradaki soruşturmalarla ilgili biz son delilleri verdik. FETÖ'nün yakınındaki insanlar ve darbe girişimini planlayanlarla ilgili biz dosyaları verdik, Pompeo'ya da hatırlattık. Şimdi FBI bir soruşturma başlattı.FBI'dan ve Dışişleri Bakanlığından bir ekip Ankara'ya geldi ve biz tüm belgeleri onlarla da paylaştık. Biz de burada tüm belgeleri, bilgileri onlarla paylaştık. FBI'nin soruşturması ile ilgili herhangi bir olumsuz dönüş olmadı.

En son Trump Cumhurbaşkanımıza, " Sen bana dosya numaralarını ver yeter " dedi. Biz bu konuda somut adımlar görmek istiyoruz. Bu ilişkilerimizin geleceği noktayla ilgili hayati bir konu.



Rusya gördü ki YPG bir terör örgütüdür. Suriye'de kurulacak PKK/YPG'nin anayasa komisyonunda yeri olamaz, buna müsaade etmeyiz.



12 mil konusunda geçmişte de meclislerimizin kararları var. Bunlar da geçerlidir. Yunanistan'ın daha önce başlatılan görüşmeler çerçevesinde diplomasi ile mi çözücez başka şekilde mi çözücez ona kafa yorması gerekiyor.



Sonuçta bu ada etrafında rezervlerde iki tarafın hakkı varsa ortak paylaşılması gerekiyor. Çözüm konusunda da müzakere ettik. Yeni bir süreç başlamadan önce ne istiyoruz ne için müzakere yapacağız önce bunu belirlememiz lazım. Arada bakıyorum ucuz politika yapıyorlar. Biz hiç bir alternatife kapalı değiliz. Biz bir çözüm yolunu dayatmıyoruz. Kıbrıs müzakereleri'nde bir başarısızlığı daha kimse kabullenemez. Biz hiç kabullenemeyiz.



