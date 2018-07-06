Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan DIşişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları cevapladı.

Çavuşoğlu'nun konuşmalarından satır başları şöyle:



Menbiç tamamlandıktan sonra diğer bölgelere geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var."



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bu (Münbiç devriye hattındaki) bölgelerden çekilmesi YPG/PKK'nın Münbiç'ten çekildiği anlamına gelmez."



Çavuşoğlu "ABD'nin İran (yaptırımları) konusunda aldığı kararları doğru bulmuyoruz"



"Türkiye, bugüne kadar gerçekten demokratik, şeffaf ve adil seçim gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz yıllarda PKK'nın baskısıyla güneydoğu'da vatandaşlarımız özgürce oylarını kullanamadılar. halen o baskıyı da görüyoruz. Ama şimdi daha rahat bir şekilde ifade etmeye başladılar. O nedenle de HDP'ye olan destek de düşmeye başladı"



"Biz, bizi eleştiren ülkelerle de işbirliği içinde olmak isteriz. Ama türkiye'ye saygı duyacaklar. Yani Türkiye ile nasıl ilişkileri sürdüreceklerini öğretmeye başladık onlara"



"ABD ile Münbiç tamamlandıktan sonra Fırat'ın doğusuna geçilecek diye yol haritamızda net bir mutabakat var."