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Çavuşoğlu, gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir basın kuruluşunu ziyaret ederek buradaki gazetecilerin gününü kutladı

Çavuşoğlu, gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, ziyaret ettiği NTV'de yaptığı konuşmada, demokratik ve şeffaf toplumların en önemli ihtiyaçlarından birisinin doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasının temini olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, toplumun bu ihtiyacını karşılama görevi yürüttüğünü dile getirdiği gazetecilerin, mesleklerini gece gündüz demeden ve büyük bir emek harcayarak ifa ettiklerini belirtti.

"Gazetecilerimizin, kamuoyunu doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmesi gayretleri, her şeyin üzerinde bir öneme sahiptir." diyen Çavuşoğlu, hükümet olarak esas gayelerinin gazetecilerin emeklerinin karşılığını tam manasıyla aldıkları bir ortamı oluşturmak olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından gazetecilerle sohbet etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu #10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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