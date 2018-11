Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Japonya ile ilişkileri geliştirmek için çaba sarf edildiğini belirterek, "Hedefimiz ticareti, yatırımları artırmak ve yatırımların önündeki engelleri kaldırmaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'nın Nagoya kentindeki Türk-Japon Kültür Ticari Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, buradaki Türk vatandaşları ile bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, başta Türkiye ve Japonya'nın ikili ilişkileri olmak üzere çeşitli ekonomi, insani yardım, bölgesel ve uluslararası çeşitli konulara yönelik açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin bölgesi ve ötesinde bulunan ülkelerle ilişkilerini üst seviyelere çıkardığını kaydeden Çavuşoğlu, Japonya'nın da bu ülkelerden birisi olduğunu ve Türkiye ile Japonya arasında köklü geçmişin ve unutulmayan anıların bulunduğunu ifade etti.



"Gelecek yıl, 2019 Japonya’da 'Türkiye Kültür Yılı' olarak kutlanacak." diyen Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un bu amaçla Japonya'yı ziyaret edeceğini belirtti.



"Japonya ile ticaret ve yatırım artırılacak"



Türkiye'nin Japonya ile ilişkilerini stratejik düzeye çıkardığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Şimdi ilişkilerimizi daha da nasıl geliştirebiliriz bunun için çaba sarf ediyoruz. Türkiye'deki yatırımların hayata geçmesi ve bölgesel konularda yakın iş birliğimiz Japonya ile her alanda bağlarımızı daha da güçlendiriyor. Bu ziyaretimde de başta Başbakan Şinzo Abe olmak üzere ilgili bakanlar, meclis başkanları, basın dünyası, akademisyenler, herkes ile bir araya geleceğiz. Ülkemizi ve politikalarımızı anlatacağız." ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Japonya ile ilişkileri geliştirmenin her iki ülkenin de yararına olduğuna dikkati çekerek, "Japonya ile bu bölgedeki konular ile bizim bölgemizdeki konularda yakın istişarelerimiz var. Hedefimiz ticareti artırmak, yatırımları karşılıklı artırmak ve yatırımların önündeki engelleri kaldırmaktır. O yüzden ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerini de yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah kısa bir süre içerisinde tamamlayacağız. Ticaretin önündeki engelleri karşılıklı yarar içinde kaldıracağız." diye konuştu.



"Japonya’da da bu faaliyetlerini sürdürüyorlar"



Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'den gelerek Japonya'da hainlik yapanların olduğuna işaret ederek, FETÖ'nün Türkiye'de hain darbe girişiminde bulunduğunu hatırlattı.



Türk milletinin cesareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bu darbenin başarısız kılındığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şimdi ülkemizde bu terör örgütünü temizlemek için titizlikle çalışıyoruz. Ama sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bu örgüt yer bulmuş ve başkaları tarafından destek buluyor. Şu anda bulunduğu ülkeler için de bir tehdit oluşturuyor. Japonya’da da bu faaliyetlerini sürdürüyorlar." dedi.



Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe başta olmak üzere tüm muhataplarla bu konuyu konuştuklarını ve FETÖ'nün Japonya için de nasıl bir tehdit olduğunu gördüklerini belirterek, “Aynı zamanda PKK destekçilerinin de Japonya'da faal olduğunu biliyoruz. Bu konuları da yine görüşeceğiz." şeklinde konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın, Japonya'da Türkiye'ye yönelik oluşturdukları tehditleri, faaliyetleri ve kampanyaları hakkında gerekli yerlere bilgilerin ve listelerin verildiğini, ayrıca düşüncelerin paylaşıldığını ifade etti.



Türkiye çok yönlü bir dış politika izliyor



Türkiye'nin çok yönlü bir dış politika izlediğini ve tüm dünyada var olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm uluslararası kuruluşlarda üye, ortak ve gözlemci statüsü gibi çeşitli vasıflarla bulunduğunu kaydetti.



Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nden (ASEAN) diyalog ortaklığı statüsü aldığını anımsatarak, birliğe üye 10 ülke ile ticaretin daha da artırılacağını kaydetti.



Türkiye'nin dünya genelinde 240 temsilcilikle dünyada temsil edilme noktasında 5'inci sırada olduğunu belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü, Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ilgili tüm kurumlarla dünyanın her yerinde bulunduğunu ve söz sahibi olduğunu dile getirdi.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyada insani yardımlarda birinci sırada olduğuna dikkati çekerek, "2017 yılında bizden bir sonraki ülke ABD'nin bir yılda yaptığı yardım miktarı 6,7 milyar dolardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dünyada mazlumlara yaptığı yardım miktarı ise 8,1 milyar dolardır. Ve dünyada birinciyiz. Bununla da gurur duyuyoruz." dedi.



"Hiç kimse bizi yıldıramaz, bize diz çöktüremez"



Türkiye'de son zamanlarda ekonomiye yönelik saldırılar olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, bu saldırıların başında kimlerin bulunduğu ve amaçlarının ne olduğunu çok iyi bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Onlara da şunu çok iyi bir şekilde öğretiyoruz. Hain darbe gecesinde tankların F-16'ların karşısına elinde bayrağıyla çıkan bir milletiz. Dolayısıyla hiç kimse bizi yıldıramaz. Hiç kimse bize diz çöktüremez. Aldığımız tedbirlerle şimdi ekonomiyi tekrar istikrara kavuşturmaya başladık. Biz tarihimizde çok badireler atlattık. Değişik saldırılara maruz kaldık. Ama küllerimizden yeniden doğduk. Kur dalgalanmalarıyla ilgili tedbirlerimiz devam ediyor. Bizim mali disiplinimiz, tedbirlerimiz var. Bankacılık sistemimiz güçlü. Göstergelere baktığımız zaman ihracatımız artıyor. Esasen bu saldırıların gerçek sebebi nedir biliyor musunuz? Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde büyümesinden rahatsız olanlar var. Çünkü Türkiye büyüdükçe, geliştikçe daha bağımsız bir devlet oluyor, kendi kararlarını kendisi veriyor ve 'Artık masada ben de varım' diyor. 'Senin yaptığın yanlış. Senin yaptığın uluslararası hukuka uymuyor. Sen Filistin konusunda tek başına karar alamazsın. Dünya 5'ten de büyük, 1'den de büyük' diyor Türkiye. O nedenle Türkiye'den rahatsızlar. Oysa biz gücümüzü hiç kimsenin aleyhine kullanmıyoruz. Biz gücümüzü dünya insanlığı için seferber ediyoruz."



"Türkiye'de yaşayan 3,5 milyon artı 500 bin civarı Irak ve diğer ülkelerden gelen mültecilere 33 milyar dolar harcamış bir ülkeyiz." diyen Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz gücümüzü kimseye karşı tek taraflı kararlarla da olumsuz bir şekilde kullanmıyoruz. Kimsenin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandırmıyoruz. Suriye'ye barışın gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Adımlar atıyoruz. Anlaşmalar imzalıyoruz. Tedbirler alıyoruz. Siyasi çözüm için anayasa komisyonu kurduruyoruz. Biz ülkede gerçekleştirdiğimiz projelerle sadece Türkiye'yi kalkındırmıyoruz. tüm bölgenin ekonomik istikrarına ve kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Biz Balkanlar'da istikrar için sorunlu olan ülkeleri bir araya getirmek için, Türkiye-Bosna-Sırbistan, Türkiye-Bosna-Hırvatistan gibi mekanizmalar kurduk. O ülkelerde de önemli projeleri hayata geçiyoruz."



"Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz"



Türkiye'nin çeşitli ülkeleri bir araya getirerek, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve TANAP Petrol Boru Hattı gibi projeleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Afganistan ve Pakistan ile kurulan mekanizmalarla o bölgenin istikrarı için adımlar atıldığını ifade etti.



Çavuşoğlu, birçok ülkenin Afrika'ya sömürgeci olarak gittiğini, Türkiye'nin ise kazan kazan anlayışıyla Afrika ülkelerinde "Afrikalı çözümler" bulmaya çalıştığını vurguladı.



Türkiye'nin Afrika Birliği'nin üç stratejik ortağından biri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye'nin büyümesinden kimse rahatsız olmasın. Elhamdülillah bu badireyi de atlatıyoruz. Ve inşallah daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın." dedi.



Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle, devletin, milletin ve meclisin daha güçlü olacağını söyledi.



Türkiye vatandaşlarını yalnız bırakmıyor



Türkiye'nin girişimci ve insani bir dış politika izlediğini ve bu politikanın en önemli unsurlarını ise yurt dışında yaşan Türk vatandaşları olduğunu dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Aynı şekilde soydaşlarımızdır. Aynı şekilde akraba topluluklardır. Vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza ve akraba topluluklarımıza da tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Nerede yaşarsa yaşasınlar, onları yalnız bırakmıyoruz. " diye konuştu.



Çavuşoğlu, Nagoya'da yaşayan vatandaşların beklentilerinin farkında olduklarını belirterek, Nagoya'da seçim sandığı kurulması ve konsolosluk açılması yönünde taleplerin gerekli şekilde değerlendirildiğini ifade etti.



Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Japonya'ya entegre olmasından memnuniyet duyduklarını ve bu kentte bir cami ve bir kültür merkezi açılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını ifade ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Japonya ile aramızdaki en büyük bağ da sizlersiniz. Burada yaşayan vatandaşlarımızdır. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ta Türkiye'den gelip buralarda alnınızın teriyle kendi işinizi yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Ama tüm Japon toplumunun da takdirini kazanıyorsunuz. Türkiye'de farklılıklar olabilir, seçim dönemlerinde bazen retorik yükselebilir. Ama bunların dışarıya yansımaması lazım. Türkiye söz konusu olduğu zaman, Türkiye-Japonya söz konusu olduğu zaman tek vücut olmalıyız. Şunu unutmayın, Biz her zaman sizin yanınızdayız. Hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağız."



Çavuşoğlu, Nagoya'daki temaslarının ardından başkent Tokyo'ya geçecek.