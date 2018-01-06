Türkiye-Almanya ilişkilerinin krizde olduğu bir dönemde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'nın Goslar kentinde Alman mevkîdaşı Sigmar Gabriel ile bir araya geldi.



İkili önce Goslar'ın eski kent merkezinde yürüyüş yaptı. Sonra Goslar İmparatorluk Sarayı'nı ziyaret etti. İkili görüşmenin ardından da ortak basın toplantısı yapıldı.



Alman mevkîdaşı ile yapacağı görüşme öncesinde Funke Medya Grubu için bir makale kaleme alan Çavuşoğlu, Almanya'ya ilişkilerde "yeni bir başlangıç" yapma mesajı vermiş, Türkiye'nin en önemli beklentisinin "Almanya'daki FETÖ ve PKK faaliyetlerine karşı kararlı mücadele" olduğunu söylemişti.



Çavuşoğlu ortak basın toplantısında da bu konuyu gündeme getirdi. "Almanya'nın PKK'ya karşı attığı son adımları memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Çavuşoğlu, Adil Öksüz'ün aranan kişiler listesine alınmasının da bunun bir adımı olduğunu belirtti. Çavuşoğlu "her iki konuda da Almanya'dan daha da beklentilerimiz var" dedi.



Dışişleri Bakanı Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecinin dondurulması konusunda da değerlendirmeler yaptı.



Öte yandan Çavuşoğlu, krize neden olan "Amerika Atilla'ya karşı" davası sonrası ABD'li mevkidaşıyla da telefonla görüştü. İddiaya göre görüşme Washington'un talebi üzerine yapıldı. Karardan iki gün sonra yapılan görüşmenin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de yargılandığı davada jüri tarafından hakkındaki 6 suçlamadan 5'inden suçlu bulunmuştu. Çavuşoğlu-Tillerson görüşmesi dava sonrası Trump yönetimi ile yapılan ilk üst düzey temas oldu.



ulusal.com.tr