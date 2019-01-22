Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü. 2 isim ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini değerlendirdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve gündemdeki ikili konular değerlendirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığından açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino da Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin konuların iki bakan arasındaki telefon görüşmesinde kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilen açıklamada, "Bakan Pompeo, Suriye sınırına ilişkin Türkiye'nin güvenlik endişelerine karşılık verilmesi konusundaki ABD'nin bağlılığını teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü YPG/PKK'nın adı anılmadan, "ABD ve Koalisyon güçleriyle birlikte DEAŞ'a karşı savaşan güçlerin" korunmasının ABD için önemli olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede iki ülke arasındaki Suriye eksenli iş birliğinin kapsamlı şekilde ele alındığı bildirilmişti.