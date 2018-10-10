Çavuşoğlu 11-12 Ekim'de gerçekleştireceği Irak ziyaretinde Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Irak'a gidiyor. Çavuşoğlu, iki gün sürecek ziyarette Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulunacak.



Irak ve Türkiye arasında iki günlük yoğun diplomasi trafiği başlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimler sonrası yeni, hükümet çalışmalarının sürdüğü Irak'a iki günlük çalışma ziyereti düzenliyor...



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11-12 Ekim tarihlerinde Irak'ta olacak. Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Bağdat ve Erbilde temaslada bulunacak.



Dışişerinden yapılan açıklamada Çavuşoğlu'nun Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Behrem Salih'le görüşeceği, Iraklı siyasi liderler ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle de bir araya geleceği bildirildi.



"Ziyaret vesilesiyle, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, bu bağlamda Irak'ın yeniden imarı başta olmak üzere, ikili işbirliği imkanları üzerinde durulması öngörülmektedir"



ulusal.com.tr