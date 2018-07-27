banner982
Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti
Yaşar Güler 1'inci Ordu Komutanlığı'nı ziyarete gitti
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Bakan Selçuk'tan öldürülen öğretmen için taziye mesajı
Putin, İran'ı konuşmak üzere Trump'ı davet etti
Putin, İran'ı konuşmak üzere Trump'ı davet etti
Suriyeliler için dönüş planı
Suriyeliler için dönüş planı

Çavuşoğlu: Kimsenin tehdidine boyun eğecek değiliz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'a 'Brunson' açıklamasından dolayı tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine de boyun eğecek değiliz. Hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu: Kimsenin tehdidine boyun eğecek değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hukuk kuralları herkes istisnasız için geçerlidir" dedi.

Çavuşoğlu daha sonra ise yine Twitter üzerinden "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine de boyun eğecek değiliz. Hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.
 

Etiketler; #açıklama #çavuşoğlu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.