Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Başkanı Trump'a 'Brunson' açıklamasından dolayı tepki gösterdi. Çavuşoğlu "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine de boyun eğecek değiliz. Hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ABD'nin 'Brunson' açıklamasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz. Hukuk kuralları herkes istisnasız için geçerlidir" dedi.



Çavuşoğlu daha sonra ise yine Twitter üzerinden "Hiç kimse bize talimat veremez. Kimsenin tehdidine de boyun eğecek değiliz. Hukuk kuralları istisnasız herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.



ÇAVUŞOĞLU POMPEO İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.

