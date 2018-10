Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluk konutunda dün soruşturmanın gerçekleşmediğini belirterek, "Ailesinin olduğunu iddia ettiler, Suudiler. Bugün buraya da girileceğini umut ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmelerin ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Pompeo'yu kabul ettiğini hatırlatarak, mevkidaşı ile baş başa ve heyetlerarası yaptıkları görüşmelerin de faydalı ve verimli geçtiğini belirtti.



Kaşıkçı olayının, Münbiç konusunun, FETÖ ve PKK ile mücadele dahil ikili ilişkilerdeki mevcut konuların hepsinin ele alındığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra Münbiç yol haritasının uygulanması dahil birlikte atacağımız adımları da değerlendirmiş olduk." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, 2 Ekim'den bu yana kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili son gelişmelere dair bir soru üzerine, "Pompeo yaptığı görüşmelerde Başkan Trump'ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Bu konudaki kaygılarını ve her şeyin tüm netliğiyle açıklığa kavuşturulması gerektiği mesajını verdiğini söyledi." diye konuştu.



Gazetelerde çıkan haberlere göre yorum yapmayacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Başsavcılık yoğun bir bir soruşturma yürütüyor. Biraz gecikme olsa da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasında biliyorsunuz araştırma-soruşturma gerçekleşti. Dün akşam maalesef rezidansta soruşturma gerçekleşmedi. Ailesinin olduğunu iddia etti Suudiler. Bugün buraya da girileceğini umut ediyoruz. Suudi Arabistan'ın gecikmeksizin her konuda bizimle iş birliği yapması gerektiğini daha önce de söylemiştik." ifadelerini kullandı.



Soruşturmalar ve incelemelerden sonra ortaya çıkacak netice hakkında net bilgi paylaşılabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bizim elimizde de tabii ki 15 kişinin gelmesi gitmesi ve diğer konularda istihbaratımızın, emniyetimizin yaptığı çalışmalar var, başsavcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde. Ama hepsi birlikte bir neticeye vardıktan sonra ancak somut bilgi verebiliriz." dedi.



Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin Türkiye'den ayrılmasına ilişkin bir soru üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Başkonsolos ülkesine gidebilir. Kendisi sınır dışı edilmiş değil. Ne zaman gelip gelmeyeceği konusu da benim işim değil. Kendisiyle bu konuda Suudi yetkililer karar verecek. Ama başkonsolosun özellikle bu olay gerçekleştikten sonra yani Kaşıkçı'nın kaybolmasından sonra bazı yaklaşımları tabii ki tepki topladı. Özellikle dalga geçer gibi dolapları açıp da 'Bak işte burada yok' demesi, saygısızca davranması doğru bir yaklaşım değildi, tüm dünyanın tepkisini topladı. Ama başkonsolosla ilgili kararı tabii ki Suudiler verecek."



Başkonsolosun konutunda ve araçlarda bugün inceleme yapılabileceğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuda, girme konusunda 'aile var' diye maalesef istemediler. Dün gece yapılacaktı ama aldığımız bilgiye göre, tabii bizim bakanlığımızdan da temsilciler var İstanbul'da sürekli, başsavcılğımıza yardım etmek için özellikle Suudi tarafla temasları arkadaşlarımız yürütüyor, ama bugün bu izinin verilmesini bekliyoruz." dedi.



"Münbiç'te ortak devriye bir an önce başlamalı"



Münbiç'e ilişkin son durumun da ele alındığını belirten Çavuşoğlu, yol haritasının 4 Haziran'da onaylandığını hatırlatarak, "Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Sahadaki çalışmalarda gecikme olabilir ama bunun savsaklanmaması ve sahada çalışan askerlerin bir direncin olmaması gerek. Bir gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Şu anda ortak eğitim programı başladı. Ortak devriyenin de bir an önce başlaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, YPG ve PKK’lıların Münbiç’ten temizlenmesi gerektiğinin altını çizerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da "Sizin burada zorluklarınız varsa Türkiye olarak biz buradan bu teröristleri temizleriz, hem de kolay temizleriz." mesajını verdiğini aktardı.



Çavuşoğlu, mevkidaşı ve yanı sıra ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile detaylı şekilde ne yapacaklarını konuştuklarını anlattı.



Bu konudaki temasların önümüzdeki günlerde de devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, “Ama bu konuda çok kararlı olduğumuzu ve yol haritasının uygulanmasını gerektiğini bir kere daha ABD tarafına net bir şekilde söyledik. Onlarda da bu anlayışın olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.



Çavuşoğlu, sadece Münbiç’in yetmeyeceğini, Fırat’ın doğusundaki şehir ve bölgelerin de istikrara kavuşması konusunda mutabakat olduğunu hatırlattı.



"Yaptırımlar devam ederken ilişkiler bir yere gitmez"



Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının hatırlatılması üzerine, "Yaptırımlar zaten saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım ya da benzer şeyler olmaması konusunda hemfikiriz. Yaptırımlarla ilişkileri nereye götüreceksiniz. Yaptırımlar devam ederken ilişkiler bir yere gitmez." ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili en son Adalet Bakanlığının kendilerine verdiği delilleri ABD Adalet Bakanlığına ve FBI’ın başlattığı soruşturmayla ilgili gerekli bilgi ve belgeleri yine karşı tarafa ulaştırdıklarını görüşmede söylediklerini aktardı. Çavuşoğlu, bu konuda da Amerikan tarafına adımlar atmaları gerektiğini söylediklerini anlattı.



Basında yer alan bazı haberlere ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın, ABD’nin Suriye’de kalmasını istediğinin bir sır olmadığını vurguladı. Çavuşoğlu, "Burada bazı ortak hedefler ya da çıkarlar var, bunu görüyoruz. Bunlar YPG, PKK, DEAŞ mı yoksa İran’ın mevcudiyetini dengelemek mi o konuda net bir şekilde yorum yapamayız." dedi.



Rahip Brunson konusuna da değinen Çavuşoğlu, Brunson'ın ABD’ye dönmesinin ardından ilk olarak Türkiye ile ilgili çok olumlu şeyler söylediğini hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu, "Bugün hapishanedeki şartların çok iyi olmadığına dair haberlerde gördük. Doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. Fakat başından beri sağlık konusunda Adalet Bakanlığımız yardımcı olmuştur. Bu konuda yargı karar verdi. O yüzden söyleyecek bir şey yok." ifadesini kullandı.