Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni soykırımı yalanını yeniden gündeme getirmeye hazırlanan Macron'a, Perinçek'in AİHM zaferini hatırlattı

Soçi zirvesiyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirvenin başarılı olduğunu söyledi. Muhaliflerin, Soçi Zirvesi'ne yönelik hazırlanan bayraklardan rahatsız olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu nedenden ötürü "muhalif" grupların zirveye katılmadıklarını ve zirvede onları Türkiye'nin temsil ettiğini söyledi.



Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Muhalefetin tereddütlerinin giderilmesi için (Sergey) Lavrov'u aramıştım. Ancak giden gruplar havaalanında rejimin bayraklarını ve logolarını görünce katılmak istemediler. Katılmayınca da tüm yetkileri garantör ülke olarak bize devretti. Bu ufak tefek krizleri de aştık. Suriye konusu kolay bir konu değil. Bana göre sonuç bildirgesi çok başarılı. Biz garantör ülkelerden birisi olarak istediklerimizi buraya koyduk. BM Güvenlik Konseyi kararına, Cenevre sürecine atıfta bulunması önemli. Anayasa komisyonu için 150 isim belirledik. Üç garantör ülke, 50'şer isim verdi. De Mistura, bu 150 kişi içerisinden bir anayasa komisyonu oluşturacak. Ve bu komisyon Cenevre'de toplanacak. Rejimin artık anayasa ve seçim konusunda tartışmaya başlaması gerekiyor. Bence başarılı bir zirve oldu."

Mihraç Ural'ın zirveye katılmasını eleştiren Çavuşoğlu, Ural'ın Reyhanlı katliamının faillerinden olduğunu iddia ederek "Rusya'dan Mihraç Ural'ın iadesini istedik." dedi.



FRANSA'NIN SOYKIRIM ÇIKIŞINA AİHM HATIRLATMASI

Çavuşoğlu, Macron'un sözde Ermeni Soykırımı iddialarını tekrar ele alabileceklerine yönelik açıklamayı şu sözlerle eleştirdi:

Gündeme getirse ne olur, getirmese ne olur? Fransa hukuktan bahsediyor. Anayasa mahkemesinin kararı var. Soykırım tabiri, siyasi bir tabir değil, hukuki bir tabirdir. Fransa anayasa mahkemesi de bu konu da kararını vermiştir.



AİHM'nin Doğu Perinçek-İsviçre kararı açık ve nettir. AİHM kararı iç hukukun üstündedir. Bunların tekrar gündeme gelmesi iç politikaya yöneliktir...

Afrin'le ilgili Fransa ya da başka bir ülke bize ders vermez. Bu Avrupalıların şöyle bir ikiyüzlülüğü var. Yüzünüze karşı haklısınız diyorlar, arkanızdan açıklama yapıyorlar. Biz Fransa değiliz, Cezayir'i işgal edelim. Hatırlatma da bulunmalarını bile hakaret sayarız. Bu bir işgal değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde destekliyoruz. Suriye'nin topraklarını teröristlerden temizlemeye yöneliktir."