Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Mistura ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye konuşuldu.

Katar'da "Diplomasi, Diyalog ve Çeşitlilik" temasıyla 18. Doha Forumu düzenleniyor.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu forum için bulunduğu Doha'da çeşitli temaslarda bulundu.



Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştü.



Kaynaklar, görüşmede Suriye'ye ilişkin gelişmelerin ele alındığını kaydetti.



Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya gelmişti. Lavrov görüşme sonrası Suriye Anayasa Komitesi listesinin hazır olduğunu açıklamıştı. Liste, Suriye tarafı adına Mistura'ya gelecek hafta başı sunulacak.



ulusal.com.tr