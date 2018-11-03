Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın ardından gazetecileren sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile karşılıklı iki bakana yönelik yaptırım kararının karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin, "ABD, bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar. 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız?' diye sordular. Biz bunu yanlış bulduğumuzdan 'Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız.' dedik." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen 18. D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası gazetecilere, ABD ile iki bakana yönelik yaptırımların karşılıklı kaldırılması ve toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu, bu yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu daha önce de vurguladığını hatırlatarak, "Hiçbir faydası olmamıştı. Gereksiz bir adımdı." diye konuştu.



ABD'nin söz konusu kararının ardından mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde karşılık verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke olmadığına dikkati çekti.



Çavuşoğlu, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı yaptırım kararlarına uluslararası hukuk gereği uymak durumunda olduklarını söyleyerek, şöyle devam etti:



"ABD bu kararından vazgeçmek istedi. Geçtiğimiz günlerde bizi aradılar. 'Karşılıklı olarak kaldırma konusunda hazır mısınız?' diye sordular. Biz bunu yanlış bulduğumuzdan 'Siz ne zaman kaldıracaksanız, biz kaldırırız.' dedik. Dün bu konuda adımlar atıldı. Gerekli yazışmaları yaptık. İlgili bakanlık ve kurumlara da ABD'li iki bakan hakkında yaptırım kararını kaldırdığımızı da eş zamanlı olarak yazılı şekilde bildirmiş olduk."



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde D-8'in dönem başkanlığını yürüttüklerini anımsatan Çavuşoğlu, bu örgütün daha etkin ve daha görünür olabilmesi için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.



D-8'in genişlemesi



Çavuşoğlu, özellikle genişleme için üye sayısının artması ve iş dünyasının daha aktif şekilde katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.



Türkiye olarak hazırlanan raporları D-8 Genel Sekreterliğine sunduklarını anlatan Çavuşoğlu, bunların gelecek yıl Bangladeş'in dönem başkanlığında Dakka'da gerçekleştirilecek toplantılarda ele alınacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, gündemlerinde D-8'in genişlemesi ve daha etkin bir hale gelmesi konularının bulunduğunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da toplantı kapsamında bir sunum gerçekleştirdiği aktardı.



Bundan sonraki süreçte iş dünyasının da daha düzenli bir şekilde bir araya gelmesi, D-8 üyeleri arasında ticaretin artması, milli para birimleri ile ticaret ve takas odasının kurulması için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bu yönleriyle bugünkü toplantının son derece faydalı olduğunu dile getirdi.