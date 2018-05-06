​Çavuşoğlu: Gelecek hafta ABD ziyaretim olacak. F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile gelecek hafta görüşme olmasının öngörüldüğünü ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye-Amerika ilişkilerine de değindi, Rusya ile yapılan S-400 alışverişine Amerika'nın tepkisini değerlendirdi. "Amerika'nın yaptırım uygulama anlayışı yanlıştır" diyen Çavuşoğlu, F-35 satışının askıya alınma ihtimalinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı, "Amerika ambargo koyarsa yanıt veririz." ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında çok önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya ile vize sürecine değinerek, şunları söyledi:

"Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler."

Çavuşoğlu, F-35'lerin satışına dair olası bir iptal süreciyle ilgili ise "F- 35 uçağının satışına dair bir iptalin yaşanması kabul edilebilir değil. Eğer böyle bir şey olursa Türkiye'den karşılığını alırlar. Gelecek hafta ABD'ye bir ziyaretim olacak.



Ne olmuştu?

ABD Kongresi’nden iki Cumhuriyetçi ve bir Demokrat senatör, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatını engellemek için bir yasa teklifi sunmuştu.