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Çavuşoğlu'ndan Arnavutluk'a: İadesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu'ndan Arnavutluk'a: İadesini bekliyoruz

"Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil"

Çavuşoğlu: "(Kaşıkçı olayı) Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil"


Kaynak: AA
Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #arnavutluk #fetö
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