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Çavuşoğlu'ndan 'Dışişleri Bakanlığındaki FETÖ soruşturması' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün bakanlıkta yapılan FETÖ soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gözaltına alınanlarla ilgili bilgi verdi.

Çavuşoğlu'ndan 'Dışişleri Bakanlığındaki FETÖ soruşturması' açıklaması

Dışişleri Bakanlığında FETÖ soruşturması kapsamında, bakanlığa giriş sınavlarında örgüt üyesi adaylar lehine usulsüzlük yapıldığı gerekçesi ile gözaltı kararları alınmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı personeli 249 şüphelinin göz altı kararı ile ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, "Göz altına alınan şüphelilerin yüzde 95’i bakanlığımızdan aynı gerekçeler, şüpheler ve bazı somut deliller neticesinde uzaklaştırılmış kişilerdir" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının geçmişte FETÖ'cüleri uzaklaştırırken aldığı kararların isabetli olduğunu da belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #fetö
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