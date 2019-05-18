Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye müdahale çağırsı yaptığı Avrupa Birliği'ne ve BM'ye mektup gönderdi. Mevkidaşlarına hitap eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin çalışmalarını anlattı, Fatih gemisinin sondaj yaptığı bölgenin Türk kıta sahanlığı olduğunu vurguladı

Türkiye Doğu Akdeniz'de çalışmalarına devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli bir mektup kalame aldı.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışamalarını anlattığı mektubu Birleşmiş Millet Daimi üyeleri ve Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarına gönderdi.



Dışşileri Bakanı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan'ın Doğu Akdeniz provokasyonuna karşı mevkidaşlarını uyardı.



Mektupta Fatih Sondaj gemisinin sondaj çalışması yaptığı bölgenin Türkiye'ye ait kıta sahanlığı olduğu hatırlatıldı.



Çavuşoğlu, mektubunda AB'nin "üyelik dayanışması altında" Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne verilen desteğin uluslararası hukukla bağdaşmadığının altını çizdi.



Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e çalışmalarını 2004'ten itibaren BM nezdinde başlattığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Kıbrıs Rumlarının tek taraflı MEB iddiasını kabul etmeyeceğine de işaret etti.



Çavuşoğlu'nun mektubunda Türkiye'nin sismik ve sondaj çalışmalarını sürdüreceği vurglandı. Güney Kıbrıs Rumlarının iddiları için uluslararası yargı yolunun açık olduğu ifade edildi.



ulusal.com.tr

