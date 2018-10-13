Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaşıkçı olayına ilişkin, "Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor." dedi.

Resmi ziyarette bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere’nin önemli düşünce kuruluşlarından Chatham House tarafından düzenlenen ‘’Değişen Dünya Düzeninde Avrupa: İşbirliği mi Çatışma mı?’’ başlıklı oturuma katıldı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var." dedi.



Çavuşoğlu, "Başsavcılığın ve uzmanların Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girmesi konusunda, Suudi Arabistan'ın iş birliği yapması gerekiyor. Soruşturmanın selameti ve her şeyin ortaya çıkması için bu konuda henüz bir iş birliği görmedik, bunu da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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