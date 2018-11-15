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Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suudi Arabistan Başsavcılığının açıklaması) Bazı açıklamaları tatmin edici bulmadığımı söylemek istiyorum."

Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu:

Daha önce yerel işbirlikçiler konusunda bazı açıklamalar gelmişti sonra bunlarda inkar edilmeye başlandı. Şimdi ise başsavcı yerel işbirlikçi olduğunu söylüyor. Bununla ilgili bilgileri de bizim İstanbul Başsavcımızla paylaşacağını söylüyor. Kaşıkçı'nın cesedi nerede? Nereye atıldı, nereye gömüldü, nerede yakıldı? Artık her neyse. Biz bu cinayetin tüm boyutlarıyla açığa çıkması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklamada tabiki cinayet konusunda talimat verildiği söylenen bazı kişilerle ilgili de tebdirler alındığı söyleniyor. Biz tüm bu adımları olumlu buluyoruz, ayrıca azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor ve üzeri kapatılmaması gerekiyor. Biz bu olayın takipçisi olacağız. 

Etiketler; #cemal kaşıkçı #Mevlüt Çavuşoğlu
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