BM Genel Kurulu toplantıları kapsamında temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mülteciler" konulu oturumda bir konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Masum insanları yalnız bırakmadığını" söyledi.



Çavuşoğlu, “Medeniyetlerin beşiği olan Akdeniz, çaresiz insanların mezarı haline geldi. Sahile vuran çocuklar, bütün dünya ve insanlık adına utançtır." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu, "Ne yazık ki Suriye krizinin ağır insani yükü Türkiye'nin omuzlarına bırakıldı. Taahhütler yerine getirilmedi." ifadelerini kullandı.



Dışişleri Bakanı, "Terörle mücadelede kararlılığımızı sürdürürken sivilleri ve yerleşim alanlarını koruyabileceğimizi gösterdik. Suriye'den Türkiye'ye ve AB'ye göç akışını büyük ölçüde azalttık." dedi.



ulusal.com.tr