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Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Buna müsaade etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de Amerika ile güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak. Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz." dedi.

Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Buna müsaade etmeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele, bir de söylediğimiz gibi Amerika ile orada terör koridorunu ortadan kaldırmak, onun yerine barış koridoru ya da güvenli bölge oluşturmak için çalışıyoruz. Ama bu çalışma süreci Münbiç gibi olmayacak, buna müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, "Bir oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz. Çünkü bu bizim için hayati derecede önemli bir güvenlik meselesidir" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu
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