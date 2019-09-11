Çavuşoğlu'ndan Netenyahu'ya tepki

İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu, 17 Eylü'de yapılacak erken seçim öncesi, Filistine yönelik saldırgan tutumunu sürdürüyor.

Netenyahu, yeniden seçilmesi halinde Bartı Şeria'daki Ürdün vadisini "Amerikan yönetimi ile koordineli olarak" İsrail'e ilhak edeceğini söylemişti.

Netenyahu'nun bu açıklamalarına Dışişler Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tepki geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından, "Seçim öncesi her türlü yasa dışı, hukuksuz ve saldırgan mesajları vermeye devam eden Netanyahu'nun seçim vaadi ırkçı bir Apartheid devleti. Filistinli kardeşlerimizin hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağız." mesajını paylaştı.

Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail işgali altında. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



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