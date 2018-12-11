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Çavuşoğlu'ndan 'vizesiz seyahat' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor. Haksız uygulamanın kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Çavuşoğlu'ndan 'vizesiz seyahat' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reform Eylem Grubu'nun 5. Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, toplantının ardından düzenlenen basın konuşmasında, "Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor. Haksız uygulamanın kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #vize #seyahat #açıklama
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