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Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York temasları kapsamında gittiği Amerika'da, mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşeceğini açıkladı. Çavuşoğlu Pompeo'ya, Amerika'nın PKK/PYD'ye olan desteği konusunda Türkiye'nin tavrını bir kez daha aktaracak.

Çavuşoğlu, Pompeo ile görüşecek

İki mevkidaş Washington'da bir araya gelecek. Gündem ise Amerika'nın PKK/PYD'ye verdiği destek ve FETÖ olacak. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York temasları kapsamında gittiği Amerika'da,  mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşeceğini açıkladı. 

Çavuşoğlu, Amerila ile Türkiye arasındaki çalkantının sadece Rahip Brunson meselesinden kaynaklanmadığını, esas olarak iki konunun kritik olduğunu söyledi.

Menbiç yol haritasınının sadece Menbiç ile sınırlı olmadığını da söyledi Bakan Çavuşoğlu.

İkinci olarak ise FETÖ konusuna dikkat çekti.

İki bakanın yarın bir araya gelmesi bekleniyor.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Çavuşoğlu #Mike Pompeo #amerika
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