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Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü. İki bakan, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü

Ankara-Washington hattındaki telefon diplomasisi sürüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Suriye'ye ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Öte yandan Ortak Çalışma Grubu toplantıları kapsamında Türk heyet 5 Şubat'ta Amerika'ya gidecek. Heyete Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlık edecek.

Görüşmelerde gündem; Suriye, FETÖ ve PKK ile mücadele olacak.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çavuşoğlu #pompeo
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