Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı. Çavuşoğlu, Japonya, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları masaya yatırdı. Bakan Çavuşoğlu yarın da Amerikalı mevkidaşı ile görüşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı için Singapur'da.



Çavuşoğlu, toplantı kapsamında ikili görüşmeler yapıyor. Yoğun görüşme trafiğinde ilk önce Japon Mevkidaşı Taro Kono biraraya geldi.



Görüşmede Sinop Nükleer Santral Projesi'ni ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin açılmasına yönelik atılacak adımları değerlendirildi.



Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. İkilinin bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.



Bir sonraki görüşeme ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov oldu.



Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel konuları da ele aldı.



Çavuşoğlu'nun en kritik görümesi yarın Amerikalı mevkidaşı yapacapı görüşme olacak.



Son 15 günde 4 kez telefonda görüşen ikili Singapur'da yüz yüze ikili bir görüşme gerçekleştirecek.



İki bakanın gündeminde Amerika ile ipleri koparama noktasına gelen yaptırım kararı var. Türkiye'ye F-35 satışı var, rahip Brunson'un tutukluluğu ve FETÖ elebaşının iadesi de ela alınacak konuların arasında.



ulusal.com.tr