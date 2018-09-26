New York'taki Türk heyetinin içindeki isimlerden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bir oturumda konuştu. "Irak ve Suriye'de Terör tehdidi hala devam ediyor." diyen Çavuşoğlu, IŞİD, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York'ta Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Dokuzuncu Bakanlar Oturumunda konuştu.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Terör tehdidi hala devam ediyor. IŞİD, El Kaide, Nusra, PKK, PYD/YPG hala duruyor." ifadelerini kullandı.



Hiçbir ülkenin terörle tek başına mücadele edemeyeceğine değinen Bakan Çavuşoğlu "Birlik içinde hareket etmeliyiz." dedi.

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