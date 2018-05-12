Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecektir." dedi.

Çavuşoğlu, "ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecektir." dedi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz. ABD'den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün'e de Filistin'e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasını savunmaya devam edecektir." dedi.



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