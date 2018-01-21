Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin, "Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi muhafaza etsin. Bu harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne matuf bir harekat değildir. Türkiye evvelden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğüne tam manasıyla riayet edilmesi gerektiğini ifade etmektedir." dedi.

Çavuşoğlu, "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Bursa Ulu Camii'de sabah ezanının ardından okunan Fetih Suresi'ni dinledi ve operasyonların başarılı geçmesi için edilen duaya iştirak etti.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, namaz sonrası cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 17.00 itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine TSK'nın Afrin Harekatını başlattığını hatırlattı.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'nci maddesi gereğince meşru müdafaa hakkını kullanmak üzere bu harekatı başlattığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Aynı şekilde BM Güvenlik Konseyi'nin 1624, 2170 ve 2178 sayılı terörle mücadeleye ilişkin kararları mualecesinde gerçekleştirdiği bir harekattır. Türkiye son birkaç yıldır özellikle güneyinde bir oldu bitti ile oluşturulmak istenen terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğini birçok vesileyle hem oradaki terör unsurlarına gizli açık destek veren ülkelere de söylemiştir." ifadesini kullandı.



"Türkiye seyirci kalamazdı"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin hudut bölgesinde kendi güvenliğini sağladığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle bu harekatın amacı güneyimizdeki terör koridorunu etkisiz hale getirmek, onu imha etmektir. İkinci olarak Türkiye aynı zamanda bu bölgede NATO'nun güney sınırını da muhafaza etmektedir. Üçüncü olarak da özellikle PYD/YPG/PKK ve türevleri unsurların Afrin'de öbeklendiğini biliyoruz. Sadece öbeklenmiş olmakla değil aynı zamanda bölgede bulunan Kürt, Arap ve Türkmen kardeşlerimize büyük bir baskı ve zulüm uygulamaktadırlar. Böylelikle TSK hem sınırımızdaki sınır bölgesi güvenliğimizi korumak hem de bölgede yaşayan Kürt, Türkmen ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir. Afrin etrafında çevrili dağlardan özellikle Türkiye'ye dönük taciz atışlarının harekat başlamadan önce devam ettiğini biliyoruz. Bu taciz ateşlerine Türkiye seyirci kalamazdı. Dolayısıyla anlamda Afrin'i temizlemek suretiyle Türkiye'nin özellikle sınır şehirlerini artık menzil ve hedef olmaktan çıkarmayı amaçlamış olmaktadır."



"Allah ordumuzu muzaffer kılsın"

Türkiye'nin bundan önceki süreçte Halepçe'de, Kuzey Irak'ta baskı görenlere her daim kucağını açtığını anlatan Çavuşoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Afrin bölgesinden özellikle PYD/YPG/PKK unsurlarının baskısı neticesinde bu harekattan önce yaklaşık 370 bin kardeşimiz de ülkemizi güvenli bir sığınak olarak görerek buraya gelmiştir. Bizim bu aşamada millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız ve bu harekatın arkasında kararlı bir şekilde durmamız gerekmektedir. Dün itibariyle 72 uçağımız 108 hedefi imha etmiştir. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bugün aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ordumuzun, milletimizin Başkomutanı Bursa'da olacaktır. Böylesi önemli bir günde bütün dünyanın gözlerinin Bursa'ya çevrildiği bir günde Sayın Cumhurbaşkanımızın da mesajlarıyla ifadelerde bulunacağı bugün de bütün Bursalı hemşerilerimizi TOFAŞ Spor Salonu'na bekliyoruz."



"Tezviratlar hiçbir şekilde bu meşru hakkımıza halel getiremez"

Çavuşoğlu, Ulu Camii'nde Bursalılar ve çevre illerden gelen vatandaşlarla beraber dua ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi muhafaza etsin. Bu harekat, Suriye'nin toprak bütünlüğüne matuf bir harekat değildir. Türkiye evvelden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğüne tam manasıyla riayet edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Tezviratlar yapılma ihtimaline binaen söylüyorum, Türkiye teröristleri ve teröristlerin sığınaklarını, onların kamplarını hedef almaktadır. Dolayısıyla burada yapılacak tezviratlar hiçbir şekilde bizim bu meşru hakkımıza halel getiremez. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. İnşallah millet olarak birlik ve beraberlik içinde Türkiye için açık tehdit haline gelen bu hususu da bertaraf etmiş olacağız. Ülkemizi bundan sonraki yüzyıllara sarih olarak inşallah güvenli bir sığınak halinde tutmaya devam edeceğiz."

Ulu Camii'nde yapılan duaya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve eski bakanlardan iş adamı Cavit Çağlar da katıldı.