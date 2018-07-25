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Çavuşoğlu: Türkiye'ye vermiyoruz olmaz, biz üretimde de varız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de İran mesajı verdi. Çavuşoğlu, Amerika ve Batı'nın İran'a yönelik yaptırımlarına Türkiye'nin katılmayacağını net ifadelerle belirtti. Çavuşoğlu Azerbaycan'la Türkiye arasındaki güçlü ilişkileri ve projeleri de anlattı.

Çavuşoğlu: Türkiye'ye vermiyoruz olmaz, biz üretimde de varız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan'da konuştu. Türkiye'nin yaptırımlar konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. 

Çavuşoğlu, yaptırımlara karşı Türkiye'nin duruşunun "ilkesel" olduğunu vurguladı. Başka konular için pazarlık konusu olmadığına dikkat çekti. 

Bakan Çavuşoğlu,  ABD'den F-35'lerin alımı konusunda bir sıkıntı olmadığını da söyledi

Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşı Elmar Memmedyarov ile ortak düzenlediği basın toplantısına iki ülke arasındaki güçlüilişkilere de dikkat çekti. 

Azerbaycan'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin en büyük destekçisi olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile selamlaşmasına da açıklık getirdi.

ulusal.com.tr




 

Etiketler; #çavuşoğlu
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