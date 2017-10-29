Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman'da mevkidaşı Abdullah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman'ın Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Yusuf bin Alavi bin Abdullah ile görüştü.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Umman arasındaki ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.



Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu, imzaladığı Dışişleri Bakanlığı Şeref Defteri'ne şunları yazdı:





"Umman Sultanlığı'na yaptığım bu ilk resmi ziyarette bana ve heyetime gösterilen misafirperverlik için mevkidaşım Sayın Yusuf bin Alavi bin Abdullah'a en içten şükranlarımı sunarım."Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, Ortadoğu'nun en büyük camilerinden Sultan Kabus Büyük Camisi'ni ziyaret etti ve cami hakkında bilgi aldı.Çavuşoğlu, cami ziyaretinin ardından Ummanlı mevkidaşı Abdullah'ın onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.