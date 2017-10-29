Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman'ın Dışişlerinden Sorumlu Bakanı Yusuf bin Alavi bin Abdullah ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Umman arasındaki ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Görüşmelerin ardından Çavuşoğlu, imzaladığı Dışişleri Bakanlığı Şeref Defteri'ne şunları yazdı:
Daha sonra Bakan Çavuşoğlu, Ortadoğu'nun en büyük camilerinden Sultan Kabus Büyük Camisi'ni ziyaret etti ve cami hakkında bilgi aldı.
Çavuşoğlu, cami ziyaretinin ardından Ummanlı mevkidaşı Abdullah'ın onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.