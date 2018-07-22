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Çavuşoğlu yarın KKTC'ye gidiyor

Akdeniz'de suların ısındığı bir süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da adaya gidiyor. Çavuşoğlu, 23 - 24 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde temaslarda bulunacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımların değerlendirileceği" belirtildi.

Çavuşoğlu yarın KKTC'ye gidiyor

10 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gitti. İki ismin ardından 23 Temmuz'da da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ada yolcusu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Bakan Çavuşoğlu'nun 23 - 24 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde temaslar bulunacağı belirtildi.

Çavuşoğlu'nun KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen parti liderleriyle bir araya geleceği ifade edildi. Açıklamada "Sayın Bakanımız temaslarında Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacaktır" denildi.

Çavuşoğlu, adadaki temaslarının ardından 24 Temmuz’da Azerbaycan’a geçecek.

Dışişleri Bakanı, Azerbaycanlı mevkidaşı Elmar Memmedyarov’la bir görüşme yapacak. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan Nevruz Memmedov tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve çok taraflı meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor

ulusal.com.tr

Etiketler; #KKTC #çavuşoğlu
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