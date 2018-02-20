Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Ordusu'nun Afrin'e gireceği haberlerine ilişkin, "Şu anda Afrin'e rejim güçleri henüz girmedi. Girip girmeyeceği de belli değil. Çelişkili açıklamalar var." dedi.



Çavuşoğlu, 24 TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e, Suriye Ordusu'nun girip girmediğine ilişkin bir soruya Çavuşoğlu, "Şu anda Afrin'e rejim güçleri henüz girmedi. Girip girmeyeceği de belli değil. Çelişkili açıklamalar var. Dün değişik kaynaklardan, hatta çok ciddi basın organlarından da buna benzer haberler geldi fakat daha sonra rejim bunu yalanladı 'Doğru değil.' diye. Diğer taraftan, girilmediği de zaten açık, ortada." yanıtını verdi.



Çavuşoğlu, bölgeye daha fazla teröristin özellikle doğudan geldiğini, bunu ABD'lilerin de inkar etmediğini belirterek, "Girer mi, girebilir mi o başka bir konu. Şu anda rejim ikilemler içinde; YPG mi daha iyi ehvenişer, Türkiye'nin orada olması mı daha iyi. YPG Suriye'yi bölmek istiyor bunun farkında. YPG'nin bir terörist örgüt olduğunu da söylüyor." diye konuştu.



YPG/PKK'nın, DEAŞ gibi bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Eğer bu terör örgütüyle mücadele edip bunları yok ederse, temizlerse o zaman başka ama rejim bu terör örgütüne, YPG'ye şu anda DEAŞ ile de beraberler. Bunlara destek için, onları korumak için oraya gelirse işte o zaman Türk ordusunu kimse durduramaz. Kim çıkarsa çıksın karşımıza bizi kimse durduramaz. O zaman biz YPG ve onu destekleyen kim varsa onlara karşı müdahale ederiz, etmek durumundayız çünkü artık bu bizim için hayati bir tehdittir. Bugün müdahale etmezsem, bugün bu tehdidi ortadan kaldırmazsam yarın bu tehdit karşıma büyüyerek tekrar çıkacaktır. YPG'ye karşı kim mücadele ederse tamam ama YPG'yi kim korumaya kalkarsa bizim için eşittir YPG."



Çavuşoğlu, 'YPG'yi kim korursa bizim için eşittir YPG'dir" ifadelerini kullandı.



